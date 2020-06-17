HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna’da vaka sayısı arttı: Karantina uzatıldı

Ukrayna’da vaka sayısı arttı: Karantina uzatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 18:15 | Son Güncelleme

Ukrayna’da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından vaka sayısında rekor artış nedeniyle, karantina uygulamasının süresi bir kez daha uzatıldı. Ülkede bazı kısıtlamaların yeniden sertleştirilmesi gündeme alındı.

Ukrayna’da vaka sayısı arttı: Karantina uzatıldı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin süresinin 31 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verdi. Karantina daha önce 22 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

‘SALGININ BAŞINDAN BU YANA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK VAKA SAYISI’

Ülkede son bir haftada 4 bin 853 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunun salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirten Başbakan Denis Şmigal, vaka sayısındaki artışa bağlı olarak bazı bölgelerde karantina uygulamalarının sertleştirilmesi ihtimalinin de gündemde olduğunu söyledi. “Halkın karantinadan yorulduğunu anlıyoruz, ama tehdit ortadan kalkmadı” diyen Şmigal, salgınla mücadelede, kısıtlayıcı önlemlerin süresini uzatmaktan daha etkili bir yöntem olmadığını vurguladı.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Ukrayna’da son 24 saatte 758 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 33 bin 234’e yükseldi. Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı 943 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna, 15 Haziran’dan itibaren yabancı ülke vatandaşlarına sınırlarını yeniden açmıştı. Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin 1 Temmuz’da başlaması bekleniyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyorSifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

DSÖ'den flaş maske kararı

DSÖ'den flaş maske kararı

Diğer Haberler
İngiltere'de koronavirüs aşısı için tarih verildi! 'En az 1 yıl koruyacak'

Koronavirüs aşısı için tarih verildi! 'En az 1 yıl koruyacak'

Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

ABD'de 92 yaşındaki kadına yumruklu saldırı anı kamerada

Akılalmaz olay! Yaşlı kadına saldırı anı kamerada

Rus Playboy mankeninden tepki çeken sözler! 'Yamuk alkolikler'

Rus Playboy mankeninden tepki çeken sözler

ABD'den Beşar Esad ve eşi için yeni yaptırım kararı!

Reuters duyurdu! Esad ve eşiyle ilgili flaş gelişme

ABD bir FETÖ okuluna daha izin vermedi

ABD'den bir tokat daha! İzin verilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.