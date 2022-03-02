"Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyuyorum" demişti! Apple CEO'su Tim Cook'tan Ukrayna mektubu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dünya kamuoyu gündeminin 1 numarasında. Bölgede sıcak çatışmalar yaşanırken, teknoloji firmaları da yaşananlara yönelik tepkilerini ortaya koyuyor.

APPLE CEO'SU TIM COOK'TAN UKRAYNA MESAJI

Apple CEO'su Tim Cook, e-posta aracılığıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele alan ve Apple'ın son iki haftadaki olaylara tepki olarak aldığı önlemleri anlatan bir mektup gönderdi. Teknoloji sitesi The Verge'ün yayımladığı o e-postaya göre Cook, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele aldı ve Apple'ın son iki haftada yaşanan olaylara tepki olarak aldığı önlemleri anlattı.

Cook'un e-postası şu şekilde;

“Ukrayna’da devam eden krizi ele almak için biraz zaman ayırmak istedim.

Şiddetten etkilenen herkes için endişelerimizi ifade ederken Apple’daki herkes adına konuştuğumu biliyorum. Evlerinden kaçan ailelerin ve hayatları için savaşan cesur vatandaşların gelen her yeni görüntüsüyle, dünyanın dört bir yanındaki insanların barışı sürdürmek için bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Apple, insani yardım çabalarına bağışta bulunuyor ve gelişmekte olan mülteci krizine yardım sağlıyor. Ayrıca daha fazla neler yapabileceğimizi değerlendirmek için ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Birçoğunuzun da destek olmak için istekli olduğunu biliyorum ve bağışlarınızın etkisini artırmaya yardımcı olmak istiyoruz. Bugünden itibaren Apple, uygun kuruluşlar için bağışlarınızı 2:1 oranında eşleştirecek ve bunu 25 Şubat’tan itibaren bu kuruluşlara yapılan bağışlar için geriye dönük olarak da yapacağız.

Ukrayna ve bölge genelindeki ekiplerimizi desteklemek için çalışıyoruz. Ukrayna’daki her çalışanımızla temas halinde olduk, onlara ve ailelerine elimizden gelen her şekilde yardımcı olduk.

"RUSYA'DA SATIŞLARI DURDURDUK"

Şirket olarak ek önlemler de alıyoruz. Rusya’da tüm ürün satışlarını durdurduk. Geçen hafta, ülkedeki satış kanalımıza yapılan tüm ihracatı durdurduk. Apple Pay ve diğer hizmetler sınırlandırıldı. RT News ve Sputnik News artık Rusya dışında App Store’dan indirilemez. Ukrayna vatandaşlarının güvenliği için bir önlem olarak Ukrayna’daki Apple Haritalar’da hem trafik hem de canlı olayları devre dışı bıraktık.

Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz ve aldığımız önlemler konusunda ilgili hükümetlerle iletişim halindeyiz.”

TWEET ATMIŞTI

Tim Cook, 25 Şubat günü bir tweet atarak, "Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyuyorum" demiş ve "oradaki ekiplerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz'' mesajını vermişti.

