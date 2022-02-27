HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ukrayna'dan Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: "Rus kullanıcıları App Store'dan engelleyin"

Ukrayna'dan Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: "Rus kullanıcıları App Store'dan engelleyin"

27.02.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konuşulmaya devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Apple CEO'su Tim Cook'a açık çağrıda bulundu. Fedorov, Twitter hesabından Apple CEO'su Cook'u App Store başta olmak üzere Rus kullanıcılarına ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

Ukrayna'dan Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: "Rus kullanıcıları App Store'dan engelleyin"

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi dünya gündemindeki yerini koruyor. Ukraynalı yetkililer, birçok dünya kamuoyuna pek çok çağrıda bulunurken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov ise Apple'ın CEO'su Tim Cook'a seslendiği açık mektup ile gündeme geldi.

APPLE'A ENGELLEME ÇAĞRISI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından yayınladığı bir açık mektupta Apple'ı ülkedeki müdahaleye yanıt olarak, Rus kullanıcılarına ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

MYKHAİLO FEDOROV: SİZE SESLENİYORUM

Fedorov, mektupta, "Size sesleniyorum, sizi App Store'a erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'na Apple hizmetleri ve ürünleri sağlamayı durdurmaya çağırıyorum!" dedi.

Fedorov, "Bu tür eylemlerin, Rusya'nın gençlerini ve aktif nüfusunu, utanç verici askeri saldırganlığı proaktif olarak durdurmaya motive edeceğinden eminiz" diye de ekledi.

VIBER VE PAYPAL ADIMI

Fedorov başka bir tweet'inde ise mesajlaşma uygulaması Viber'in sahibi Rakuten ile ve PayPal CEO'su ile Rusya'daki hizmetlerini engelleme konusunda harekete geçtiğini ifade etti.

Apple, mektupla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu iddia olay yarattı! Fiyatı çok daha ucuz olabilirBu iddia olay yarattı! Fiyatı çok daha ucuz olabilir
Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"
Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…
Anahtar Kelimeler:
Apple Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus tankını böyle durdurdular

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus tankını böyle durdurdular

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

İlginizi Çekebilir

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.