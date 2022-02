Ukrayna'dan Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: "Rus kullanıcıları App Store'dan engelleyin"

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi dünya gündemindeki yerini koruyor. Ukraynalı yetkililer, birçok dünya kamuoyuna pek çok çağrıda bulunurken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov ise Apple'ın CEO'su Tim Cook'a seslendiği açık mektup ile gündeme geldi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından yayınladığı bir açık mektupta Apple'ı ülkedeki müdahaleye yanıt olarak, Rus kullanıcılarına ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS