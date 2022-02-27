Ukrayna'dan Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: "Rus kullanıcıları App Store'dan engelleyin"

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi dünya gündemindeki yerini koruyor. Ukraynalı yetkililer, birçok dünya kamuoyuna pek çok çağrıda bulunurken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov ise Apple'ın CEO'su Tim Cook'a seslendiği açık mektup ile gündeme geldi.

APPLE'A ENGELLEME ÇAĞRISI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından yayınladığı bir açık mektupta Apple'ı ülkedeki müdahaleye yanıt olarak, Rus kullanıcılarına ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022

MYKHAİLO FEDOROV: SİZE SESLENİYORUM

Fedorov, mektupta, "Size sesleniyorum, sizi App Store'a erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'na Apple hizmetleri ve ürünleri sağlamayı durdurmaya çağırıyorum!" dedi.

Fedorov, "Bu tür eylemlerin, Rusya'nın gençlerini ve aktif nüfusunu, utanç verici askeri saldırganlığı proaktif olarak durdurmaya motive edeceğinden eminiz" diye de ekledi.

VIBER VE PAYPAL ADIMI

Fedorov başka bir tweet'inde ise mesajlaşma uygulaması Viber'in sahibi Rakuten ile ve PayPal CEO'su ile Rusya'daki hizmetlerini engelleme konusunda harekete geçtiğini ifade etti.

We are constantly working on development of aggressor’s isolation! I’ve contacted the CEO of Rakuten (@Viber) and @PayPal on blocking their services in russia. Youth and thinking russians, you better wake up! pic.twitter.com/HUxlbhue6r — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Apple, mektupla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

