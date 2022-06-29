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Ukrayna’dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi

29.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da mahsur kalan ‘Azov Concord’ isimli yük gemisi ‘Kırmızı Hat’ diplomasisiyle kurtarılarak, Rusya’dan yüklenen demir cevheriyle Zonguldak Limanı’na geldi.

Ukrayna’dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi

Türkiye’nin yürüttüğü ‘Kırmızı Hat’ diplomasisiyle Ukrayna’da Mariupol’de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı ‘Azov Concord’ isimli gemi 21 Haziran günü güvenli koridordan geçerek Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na ulaştı. 142 metre boyunda 18 metre genişliğindeki gemi, 14 Rus personeliyle birlikte demir cevheri yüklenerek Türkiye’ye hareket etti.

DEMİR ÇELİK SANAYİNE HAMMADDE

Ukrayna’da 13 Şubat’ta mahsur kaldıktan sonra Rusya’ya giderek 8 bin 154 ton demir cevheri yüklenen gemi, dün Zonguldak Limanı’na ulaştı. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu müslümanlar iflah olmayacaklar bakın orta doğuya yada böyle vahşilerin yaptıklarına ne demek istediğimi anlayacaksınız.böyle olan bütün müslümanları cehennemde cayır cayır yanarlarken zevkle izlemek istiyorum
onlarda senin vibi müslüman değiller Müslümanlık ben Müslümanım deyip ortalıkta dolaşmak başkalarının köpeği olmak değildir. müslüman bırak insanı bir sineği bile incitmekten imtina eder ağaca zarar veren karıncalara bile zarar veremez. lakin sizin gibiler Müslümanligi hep canilik hep gaddarlik bilirsiniz. çünkü hayranı olduğunuz batı size öyle anlatyr TV lerde TV lerde öyle gösteriliyor
@aytac_ates_p3 onları o hale getiren zihniyete bakmak lazım. miammardaki katlıyamların arkasında kimler var hindistanda bu katlıyamı destekledi sonuçta. Rüzgar eken fırtına biçermiş haber rahatsız edici ama sebebi de haber gibi masum değil. Ayrıca sadece Müslümanlar Cennete gidebilecek günahkarları Cehennem de yansa da ve sen de Müslüman değilsen ve öyle ölüp gidersen Cehennemde sende olacaksın ve zevk alman mümkün olmayacak unutma
@aytac_ates_p3 bunlar müslüamn degildir tıpkı senin gibi. müslümanlıkta öldürmek yotur. ayrıca orta doğudaki katliamları müslümanlar değil amerika ve ingiliz itleri yapıyor.
hep aynı uğursuz tipler
yamyamlar

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