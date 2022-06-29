Ukrayna’dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi

Türkiye’nin yürüttüğü ‘Kırmızı Hat’ diplomasisiyle Ukrayna’da Mariupol’de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı ‘Azov Concord’ isimli gemi 21 Haziran günü güvenli koridordan geçerek Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na ulaştı. 142 metre boyunda 18 metre genişliğindeki gemi, 14 Rus personeliyle birlikte demir cevheri yüklenerek Türkiye’ye hareket etti.
Ukrayna’da 13 Şubat’ta mahsur kaldıktan sonra Rusya’ya giderek 8 bin 154 ton demir cevheri yüklenen gemi, dün Zonguldak Limanı’na ulaştı. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi. (DHA)
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