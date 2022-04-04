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Ukrayna'dan çok konuşulacak iddia: Rusya 'gizli seferberlik' ilan etti! 60 bin kişi para karşılığı...

04.04.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bakanlığın açıklamasında, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi. İşte dikkat çeken o iddianın detayları!

Ukrayna'dan çok konuşulacak iddia: Rusya 'gizli seferberlik' ilan etti! 60 bin kişi para karşılığı...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna’da ağır kayıplar veren Rusya’nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya’da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya’dan seçilecek" ifadeleri kullanıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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