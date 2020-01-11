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  4. Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama: İran, bize bütün verileri teslim etti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İran’ın kaza sonucu vurduğunu açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili olarak, Ukrayna tarafına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, İran’a giden Ukraynalı yetkililerin burada uçağa ait yeni fotoğraflar çektikleri belirtilerek, uçağın enkazına ait yeni fotoğraflar yayımlandı. İran’a giden Ukrayna heyetine, İran tarafının bütün fotoğraf, video ve Tahran’da hala devam eden sürecin değerlendirilmesi için gerekli olan diğer bütün malzemelerin verdiğinin belirtildiği açıklamada, Ukraynalı yetkililerin bu veriler sayesinde incelemenin objektif bir şekilde sürdüğü sonucuna ulaştıkları ifade edildi. İncelemenin siyasi kısmının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı uzmanların, gerekli bütün hukuki süreçleri işletebilmek için bölgede çalışmaya devam ettikleri dile getirildi.

UKRAYNA İSTİHBARATI: BİZ HAKLI ÇIKTIK

Ukrayna iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı SBU’dan yapılan açıklamada da, İran’ın açıklamasının, SBU’nun daha önceden dile getirdiği iki ihtimalden birini ifade ettiği, dolayısıyla SBU’nun haklı çıktığı ifade edildi. SBU’dan önceki gün yapılan açıklamada, başlıca iki ihtimalin bulunduğu, bunlardan birinin füze, diğerinin ise terör saldırısı olduğu ifade edilmişti.

(DHA)

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