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Ukrayna’dan gelen gemideki 34 TIR şoförü koronavirüs karantinasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 23:54 | Son Güncelleme

Ukrayna’dan Zonguldak’a gelen kuru yük gemisindeki 34 TIR şoförü 14 günlük koronavirüs karantinasına alındı.

Ukrayna’nın Chornomorsk limanından dün sabah 19.40 sıralarında yola çıkan Cenk Y. adlı kuru yük gemisi bugün 20.00 sıralarında Zonguldak Limanı’na yanaştı. 34 Türk TIR şoförünün bulunduğu gemi limana yanaştıktan sonra limandaki geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

34 kişi için 14 günlük koronavirüs karantina süreci başlatıldı. AFAD koordinesinde TIR parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri de liman giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gemiden indirilen TIR'lar tek tek dezenfekte edildi. Valilik, UMKE, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri limana getirilen servisler ile 34 kişiyi Zonguldak’taki KYK’ya ait yurda yerleştirdi.

Yurt çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözlem altına alınanlara sosyolog ve psikologların destek sunacağı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna tır şoförü Karantina

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