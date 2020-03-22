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Ukrayna’dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Ukrayna’dan Zonguldak’a gelen kuru yük gemisinin personeli ve tır şoförlerinin de aralarında bulunduğu 51 kişi 14 günlük gözlem altına alındı.

Ukrayna’dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı

Ukrayna’nın Chornomorsk limanından dün sabah 08.00 sıralarında yola çıkan Cenk Y adlı kuru yük gemisi Zonguldak Limanı’na yanaştı. İçerisinde Türk ve yabancı uyruklu şoförlerin de bulunduğu 51 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı.

AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri de liman giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Gemiden indirilen tırlar tek tek dezenfekte edildi. Valilik, UMKE, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri limana getirilen servisler ile 51 kişiyi Zonguldak’taki KYK’ya ait yurda yerleştirdi.

Gözlem altına alınan 51 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı. Yurt çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözlem altına alınanlara sosyolog ve psikologların destek sunacağı öğrenildi.

(DHA)


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