Ukrayna'dan gelen görüntü kahretti! Çocuğunun eşyalarını tutup çaresizce bekledi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat altıncı gününde devam ederken, sıcak bölgeden gelen görüntüler adeta kan donduruyor. Savaşta, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, gelen bir fotoğraflar karesi adeta yürekleri yaktı.

Dış basında yer alan fotoğraf karesinde, sağlık görevlileri, Rus hava saldırısında ağır şekilde yaralanan bir kızı kurtarmaya çalışıyor. Küçük çocuğa kalp masajı yapılırken, kanlar içinde kalmış anne ise, çocuğunun ayakkabı ve beresini tutarken görülüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol bölgesinden geldiği iddia edilen karede, çocuğu kurtarılmaya çalışılan anne, ambulansın dışında ağlarken görülüyor. Çocuğunun eşyalarını tutan ve çaresizce bekleyen annenin yüzündeki ifade ise adeta yürekleri yaktı.



