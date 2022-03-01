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Ukrayna'dan gelen görüntü kahretti! Çocuğunun eşyalarını tutup çaresizce bekledi

01.03.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal harekatı devam ederken, bölgeden gelen bir kare adeta kahretti. Fotoğrafta, Rus hava saldırısında ağır yaralanan bir çocuğun tedavi edilmeye çalışıldığı görülürken, acı annenin ise çocuğunun eşyalarına sarıldığı ve çaresizce beklediği görüldü.

Ukrayna'dan gelen görüntü kahretti! Çocuğunun eşyalarını tutup çaresizce bekledi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat altıncı gününde devam ederken, sıcak bölgeden gelen görüntüler adeta kan donduruyor. Savaşta, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, gelen bir fotoğraflar karesi adeta yürekleri yaktı.

Dış basında yer alan fotoğraf karesinde, sağlık görevlileri, Rus hava saldırısında ağır şekilde yaralanan bir kızı kurtarmaya çalışıyor. Küçük çocuğa kalp masajı yapılırken, kanlar içinde kalmış anne ise, çocuğunun ayakkabı ve beresini tutarken görülüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol bölgesinden geldiği iddia edilen karede, çocuğu kurtarılmaya çalışılan anne, ambulansın dışında ağlarken görülüyor. Çocuğunun eşyalarını tutan ve çaresizce bekleyen annenin yüzündeki ifade ise adeta yürekleri yaktı.

erhtrky

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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