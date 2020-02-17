Ukrayna'dan gelen kanser hastası, Antalya'da yeniden doğdu

Ülkesinden, bir arkadaşının tavsiyesiyle Memorial Antalya Hastanesi’ne sonuçlarını gönderen Yarmoliuk, buradaki değerlendirmenin ardından, tümörün pankreasta olabileceği bilgisini aldı. Tedavi için Antalya’ya gelen Yarmoliuk; Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Aktaş ve Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan’ın birlikte gerçekleştirdiği multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sağlığına kavuştu ve ülkesine döndü.

TÜMÖRÜN NEREDE OLDUĞU ANLAŞILAMADI

Ukraynalı Olena Yarmoliuk, 2018 yılının Aralık ayında eşiyle birlikte check up yaptırmak için hastaneye başvurdu. Eşinin ısrarı ile genel kan tahlili ve ultrason yaptıran Yarmoliuk’a, karın bölgesinde bir tümör bulunduğu fakat tümörün hangi organdan tutulum yaptığının bilinmediği söylendi. Ukrayna’da, onkoloji merkezi de dahil olmak üzere 3 merkeze başvuran Yarmoliuk’un, karaciğerinde görülen metastaz primer olarak değerlendirilerek, ameliyat olması gerektiği söylendi.

ARKADAŞININ TAVSİYESİNİ DİNLEDİ

Olena Yarmoliuk ameliyat olmaya karar verdikten sonra daha önce Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi edilerek sağlığına kavuşan bir arkadaşı ile görüştü. Arkadaşı zaman kaybetmeden Antalya’ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ertesi gün Ukrayna’da ameliyata alınacak olan Yarmoliuk sonuçlarını hemen Memorial Antalya Hastanesi’ne gönderdi. Prof. Dr. Özdoğan tümörün pankreasta, karaciğerde görülen çoklu lezyonların da metastaz olduğunu ve bu durumda ameliyat edilemeyeceğini iletti. 4 kürlük bir tedavi ile pankreastaki kitle ve metastazların minimuma indirilerek hasta ameliyat edilebilir hale ancak gelebilecekti.