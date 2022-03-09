Ukrayna'dan ihracat yasağı! Aslında rekora koşuyordu...

Ukrayna hükümeti buğday, şeker ve et de dahil olmak üzere kilit gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı.

Kabine açıklamasında, "Bu fiili bir ihracat yasağı anlamına geliyor" dedi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Roman Leshchenko, "Ukrayna'da bir insani krizi önlemek" ve "nüfusun yaşamsal gıda ürünlerine dair ihtiyaçlarını karşılamak" için adımların atıldığını söyledi.

Avrupa Komisyonu verilerine göre Ukrayna, Avrupa'nın en büyük tarımsal ürün tedarikçilerinden biri.

UKRAYNA REKORA KOŞUYORDU

Tarımsal veri analizi firmalarına göre, Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatının neredeyse %30'undan sorumlu.

Buğday fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükseldi ve 2008'den beri görülmeyen fiyatlara ulaştı.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, Rusya'nın buğday ihracatı yavaşlarken, Ukrayna işgalden önce rekor bir buğday ihracatı yılı için yoldaydı.



