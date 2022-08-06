Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan mısır yüklü gemi, İstanbul'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan kalkan ve İrlanda'ya gidecek olan mısır yüklü geminin İstanbul'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak" denildi. (DHA)





