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Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti

03.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM, Ukrayna'dan 1 milyon kişinin kaçtığını açıkladı.

Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti

Ukrayna'nın birçok kentinde gece boyunca hava saldırıları sürdü. Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü.Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir haftayı geride bıraktı. Herson kentinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini Ukrayna tarafı da doğruladı. Ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

TSİ 08.57 BM: Ukrayna'dan yedi günde 1 milyon kişi kaçtı

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Rusya'nın saldırılar düzenlediği Ukrayna'dan son yedi gün için 1 milyon kişinin kaçtığını açıkladı. Grandi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece yedi gün içinde 1 milyon sığınmacının Ukrayna'dan komşu ülkelere göçtüğüne tanık olduk" dedi. Grandi, "Ukrayna'daki milyonlarca insan için, hayat kurtaran insan yardımların sağlanabilmesi için silahların susmasının zamanı" ifadelerini kullandı.

Yarım milyondan fazla sığınmacı kabul eden Polonya en fazla Ukraynalı sığınmacı kabul eden ülke durumunda. Onu Macaristan, Moldova, Slovakya ve Romanya takip ediyor. UNHCR'nin tahminine göre Ukrayna'yı terk eden sığınmacıların sayısı 4 milyona kadar yükselebilir.

TSİ 06.52 Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rusya'nın kredi notunu düşürdü. Moody's'ten yapılan açıklamada, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü, bunun faiz ve geri ödemelerde risk yarattığı belirtildi. Daha önce de kredi derecelendirme kuruluşu Finch Rusya'nın kredi notunu düşürmüştü.

TSİ 05.31 Ukrayna'da gece boyunca hava saldırıları sürdü

Ukrayna'da gece boyunca çok sayıda kentte Rusya'nın hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ukraynalı yetkililer ülkenin güneyindeki liman kenti Herson'un Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini teyit etti. Bölge valisi Gennady Lakhuta Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus "işgalcilerin" kentin bütün semtlerine yayıldığını ve "çok tehlikeli" olduklarını belirtti. Rus ordusu, Herson'da kontrolün sağlandığını Çarşamba sabahı duyurmuştu.

Başkent Kiev'de de çok sayıda patlama meydana geldiği, kentte gece boyunca siren sesleri duyulduğu bildirildi. Ukrayna medyası kentin banliyölerinde çatışmalar yaşandığını, bir Rus uçağının düşürüldüğünü aktardı. Ülkenin doğusundaki Harkov kenti yakınlarındaki İzyum'daki hava saldırısında, bölge yetkililerinin verdiği bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna medyası Harkov'da ise belediye binasına iki roketin düştüğünü duyurdu. Yaklaşık 440 bin nüfuslu liman kenti Mariupol de ise hava saldırıları sonrasında su ve elektriğin kesildiği, ısınma sisteminin hasar gördüğü bildirildi.

AFP, Reuters, dpa/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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