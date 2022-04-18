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  4. Ukrayna'dan korkutan açıklama: Doğuda bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler var

Ukrayna'dan korkutan açıklama: Doğuda bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler var

18.04.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan endişelendiren bir açıklama geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusunda bir saldırı operasyonunu başlattığına dair işaretlerin olduğunu bildirdi.

Ukrayna'dan korkutan açıklama: Doğuda bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler var

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan savaşın 54. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus gemilerinin Karadeniz ve Azak Denizi sularında Ukrayna'nın kıyılarını izole etmeye devam ettiği, taraflar arasında Mariupol için savaşın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rusya’nın ana çabaları, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya ve daha önce işgal edilmiş toprakları elinde tutmaya odaklanıyor. Doğu Operasyonel Bölgesi'nde bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler kaydediliyor. Rus ordusu Slobojanskiy ve Donetsk operasyon bölgelerinin belirli yönlerinde saldırı harekatlarını yoğunlaştırdı." ifadelerine yer verildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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