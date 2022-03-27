HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ukrayna'dan NFT hamlesi! Rus işgalinin "zaman çizelgesini" NFT olarak satıyor

Ukrayna'dan NFT hamlesi! Rus işgalinin "zaman çizelgesini" NFT olarak satıyor

27.03.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna hükümeti, Rus işgalinin bir zaman çizelgesini NFT'lere dönüştürüp satarak para toplama karar verdi. Tüm gelirler, orduyu ve sivilleri desteklemek için Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanlığı'na gidecek.

Ukrayna'dan NFT hamlesi! Rus işgalinin "zaman çizelgesini" NFT olarak satıyor

Rusya'nın başlattığı işgal hareketine karşı günlerdir mücadele eden Ukrayna hükümetinden bu kez NFT hamlesi geldi. NFT'ler son dönemde oldukça popülerler. Birçok ünlü de NFT'lere yatırım yapıyor. Ancak Ukrayna'nın NFT hamlesi ile amacı orduyu ve sivilleri fonlamak.

UKRAYNA SAVAŞI NFT HALİNE GETİRİP SATIYOR

Ukrayna, Rusya'nın devam eden işgalinin bir zaman çizelgesine dayanarak NFT'ler satarak para toplamaya karar verdi.

13

“Meta History: Museum of War” (Meta Tarih: Savaş Müzesi) koleksiyonu, savaş uçaklarının silüetleri, haber bültenlerinin ekran görüntüleri ve bir patlamanın karikatürize görüntüsü gibi bir dizi dijital görüntüden oluşuyor. Koleksiyondaki her bir görüntü çatışmada farklı bir günü işaret ediyor.

Koleksiyonda şu an savaşın ilk üç gününü kapsayan toplam 54 NFT bulunuyor ve ilki önümüzdeki hafta başında satışa çıkıyor.

10

"RUSYA UKRAYNA'YI YOK ETMEK İÇİN TANKLARI KULLANIRKEN, BİZ..."

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov detayları Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Fedorov, Twitter'da "Rusya Ukrayna'yı yok etmek için tankları kullanırken, biz devrim niteliğindeki blok zinciri teknolojisine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

NFT nedir, nasıl alınır? NFT nasıl satılır? İşte NFT örnekleri...NFT nedir, nasıl alınır? NFT nasıl satılır? İşte NFT örnekleri...

Elde edilen gelirlerin tamamı ise ordusunu ve sivillerini desteklemek adına Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanlığı'na gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'nın en genç bakanı, sosyal medyayı Rusya işgaline karşı kullanıyorUkrayna'nın en genç bakanı, sosyal medyayı Rusya işgaline karşı kullanıyor
AK Parti'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması: Yüzde 50 daha düşük fiyata...AK Parti'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması: Yüzde 50 daha düşük fiyata...
Katar'da gergin anlar! Çavuşoğlu tepki gösterdi: 'Sanırım bundan zevk alıyorsunuz'Katar'da gergin anlar! Çavuşoğlu tepki gösterdi: 'Sanırım bundan zevk alıyorsunuz'
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

"Petrolden de altından da önemli" diyerek seslendi: "Deliler gibi ekin"

"Petrolden de altından da önemli" diyerek seslendi: "Deliler gibi ekin"

"Son anket sonuçları elimde" diyerek paylaştı: İki parti arasında dikkat çeken fark

"Son anket sonuçları elimde" diyerek paylaştı: İki parti arasında dikkat çeken fark

70 km uzaklıktaydı! Siren sesleri arasında "Tehdit çok ciddi" diyerek açıkladı: "Bu saldırılarla Biden'a selam gönderdi"

70 km uzaklıktaydı! Siren sesleri arasında "Tehdit çok ciddi" diyerek açıkladı: "Bu saldırılarla Biden'a selam gönderdi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.