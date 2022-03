Ukrayna'dan NFT hamlesi! Rus işgalinin "zaman çizelgesini" NFT olarak satıyor

Rusya'nın başlattığı işgal hareketine karşı günlerdir mücadele eden Ukrayna hükümetinden bu kez NFT hamlesi geldi. NFT'ler son dönemde oldukça popülerler. Birçok ünlü de NFT'lere yatırım yapıyor. Ancak Ukrayna'nın NFT hamlesi ile amacı orduyu ve sivilleri fonlamak.

Ukrayna, Rusya'nın devam eden işgalinin bir zaman çizelgesine dayanarak NFT'ler satarak para toplamaya karar verdi.

“Meta History: Museum of War” (Meta Tarih: Savaş Müzesi) koleksiyonu, savaş uçaklarının silüetleri, haber bültenlerinin ekran görüntüleri ve bir patlamanın karikatürize görüntüsü gibi bir dizi dijital görüntüden oluşuyor. Koleksiyondaki her bir görüntü çatışmada farklı bir günü işaret ediyor.

Koleksiyonda şu an savaşın ilk üç gününü kapsayan toplam 54 NFT bulunuyor ve ilki önümüzdeki hafta başında satışa çıkıyor.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov detayları Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Fedorov, Twitter'da "Rusya Ukrayna'yı yok etmek için tankları kullanırken, biz devrim niteliğindeki blok zinciri teknolojisine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

While Russia uses tanks to destroy Ukraine, we rely on revolutionary blockchain tech. @Meta_History_UA NFT-Museum is launched. The place to keep the memory of war. And the place to celebrate the Ukrainian identity and freedom. Check here: https://t.co/IrNV0w54tg