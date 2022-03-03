HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ukrayna'dan oyun sektörüne "Rusya'dan çekilin" çağrısı! Xbox ve PlayStation'ı etiketleyip seslendiler

Ukrayna'dan oyun sektörüne "Rusya'dan çekilin" çağrısı! Xbox ve PlayStation'ı etiketleyip seslendiler

03.03.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, bu kez Twitter hesabından oyun dünyasının en büyük iki ismi Xbox ve PlayStation başta olmak üzere oyun sektöründeki firmalara ve e-spor platformlarına seslendi. Fedorov, firmalara "Rusya pazarından çekilin" çağrısı yaptı.

Ukrayna'dan oyun sektörüne "Rusya'dan çekilin" çağrısı! Xbox ve PlayStation'ı etiketleyip seslendiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dünyanın gündeminde. Yaşanan kriz, tüm dünyayı etkilerken, aynı zamanda teknoloji dünyası da bunun etkisini hissetmekte. Örneğin, Apple gibi şirketler, Ukrayna'nın işgaline tepki olarak artık Rusya'da ürün satışlarını durdurdu. Teknoloji dünyasındaki daha birçok firma da Rusya pazarına yönelik kararlar almaya başladı. Fakat şimdi ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov başka bir sektöre "Rusya'dan çekilin" çağrısında bulundu; oyun sektörüne.

SONY VE PLAYSTATION'I ETİKETLEDİ, RUSYA PAZARINDAN ÇEKİLMELERİNİ İSTEDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından bir mektup paylaştı. Yetkili isim, Sony ve Microsoft'a ait oyun markaları PlayStation ve Xbox'ı da etiketleyerek, oyun sektöründeki firmaları Rusya pazarından çıkmaya çağırdı.

"DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya aldatıcı ve çirkin bir askeri saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Fedorov, "Ancak desteğinize ihtiyacımız var. 2022'de modern teknoloji, tanklara, çoklu roket fırlatmalarına ve füzelere belki de en iyi cevaptır." dedi.

&quot;Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyuyorum&quot; demişti! Apple CEO'su Tim Cook'tan Ukrayna mektubu"Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyuyorum" demişti! Apple CEO'su Tim Cook'tan Ukrayna mektubu

İŞTE MYKHAİLO FEDOROV'UN TALEP ETTİKLERİ

Fedorov, mektubu ile şirketleri tüm Rus ve Belaruslu hesapları geçici olarak engellemeye, Rus ve Belaruslu takımların tüm uluslararası espor etkinliklerine katılımını geçici olarak durdurmaya ve Rusya ve Belarus topraklarında düzenlecek tüm uluslararası etkinlikleri iptal etmeye davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram video altyazı açma-kapatma özelliği nasıl kullanılır?Instagram video altyazı açma-kapatma özelliği nasıl kullanılır?
Son dakika: MEB 81 ile gönderdi! Okullarda bir yasak daha kalktıSon dakika: MEB 81 ile gönderdi! Okullarda bir yasak daha kalktı
Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"
Anahtar Kelimeler:
Sony Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.