Ukrayna'dan oyun sektörüne "Rusya'dan çekilin" çağrısı! Xbox ve PlayStation'ı etiketleyip seslendiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dünyanın gündeminde. Yaşanan kriz, tüm dünyayı etkilerken, aynı zamanda teknoloji dünyası da bunun etkisini hissetmekte. Örneğin, Apple gibi şirketler, Ukrayna'nın işgaline tepki olarak artık Rusya'da ürün satışlarını durdurdu. Teknoloji dünyasındaki daha birçok firma da Rusya pazarına yönelik kararlar almaya başladı. Fakat şimdi ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov başka bir sektöre "Rusya'dan çekilin" çağrısında bulundu; oyun sektörüne.

SONY VE PLAYSTATION'I ETİKETLEDİ, RUSYA PAZARINDAN ÇEKİLMELERİNİ İSTEDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından bir mektup paylaştı. Yetkili isim, Sony ve Microsoft'a ait oyun markaları PlayStation ve Xbox'ı da etiketleyerek, oyun sektöründeki firmaları Rusya pazarından çıkmaya çağırdı.

@Xbox @PlayStation



You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

"DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya aldatıcı ve çirkin bir askeri saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Fedorov, "Ancak desteğinize ihtiyacımız var. 2022'de modern teknoloji, tanklara, çoklu roket fırlatmalarına ve füzelere belki de en iyi cevaptır." dedi.

İŞTE MYKHAİLO FEDOROV'UN TALEP ETTİKLERİ

Fedorov, mektubu ile şirketleri tüm Rus ve Belaruslu hesapları geçici olarak engellemeye, Rus ve Belaruslu takımların tüm uluslararası espor etkinliklerine katılımını geçici olarak durdurmaya ve Rusya ve Belarus topraklarında düzenlecek tüm uluslararası etkinlikleri iptal etmeye davet etti.

