Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Rusya destekli ayrılıkçıların saldırıya başladığı bilgisi geldi. Ayrılıkçıların bir köye havan topu ile saldırdığı belirtilirken ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk havalimanı ve bir köyden havan topu sesleri duyuldu.

KÖYÜ VURDULAR

Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli güçleri, Luhansk bölgesindeki bir köye havan topu atmakla ve köydeki anaokulunu vurmakla suçladı. Ordu, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

HAVALİMANI VE BİR KÖYDEN HAVAN SESLERİ DUYULDU

Ayrıca, Rus destekli isyancılar tarafından kontrol edilen Donetsk havalimanı ve Donetsk bölgesinde bir köy olan Elenovka yakınlarında havan topu sesleri duyuldu. Açıklama bir görgü tanığından geldi.

UKRAYNA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği isyancılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, Ukrayna hükümet güçleri ülkenin doğusundaki isyancıları hedef aldığı suçlamalarını reddetmişti.

Kaynak: Reuters-AA

