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Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...

28.02.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, silah bırakan Rus askerlerini affedeceğini açıklayıp para teklif etti. Teklif Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov tarafından duyuruldu. Reznikov pazartesi günü Ukrayna'da çatışmaya katılana Rus askerlerine, "Katil olup ölmek istemeyenler kendini kurtarabilir" diye çağrıda bulundu.

Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 5. gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün iki ülke arasında ilk müzakere yapıldı. Tek turda sonuçlanmayan görüşmelerde gözler ikinci müzakereye çevrildi. İkinci görüşme için henüz tam tarih verilmese de önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu. Müzakerelerin başlaması Ukrayna'daki çatışmaları durdurmadı. Ukrayna'nın birçok bölgesinde Rus askerleriyle çatışma devam ediyor.

DSSDS

UKRAYNA'DAN RUS ASKERLERİNE TEKLİF

Sıcak bölgede Rusya saldırmaya Ukrayna savunmaya devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov Rus askerlerine seslendi. Ukrayna'da çatışan Rus askerlerine silah bırakma çağrısı yapan Bakan Reznikov bunun karşılığında askerlerin affedilip tazminat alacaklarını duyurdu. Reznikov sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Katil olup ölmek istemeyenler kendini kurtarabilir." ifadelerini kullandı.

DARAS

PUTİN DE UKRAYNA ASKERLERİNE SESLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin de çarşamba günü Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yapmıştı. Putin konuşmasında, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha sesleniyorum. Neo-Naziler ve Banderacıların çocuklarınızı, eşlerinizi, yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Gücü kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev’de oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi’ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” ifadelerine yer vermişti.

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Tazminat Asker Rusya Ukrayna
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