Ukrayna'dan Rusya'ya flaş mesaj: Savaş olamayacak

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Ukrayna-Rusya sınırındaki askeri hareketliliğe rağmen, Kiev yönetiminden gerginliği azaltmaya yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov, Ukrayna’nın bölgede barış için çaba sarf ettiğini, 'Rusya’nın provokasyonlarına' karşılık verme niyeti olmadığını söyledi.

'TOPLUMDA PANİK YARATILMAK İSTENİYOR'

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Reznikov, bölgede yaşananları, hibrit savaşın parçası olan bilgi savaşı olarak nitelendirdi. Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, “Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna’nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz” dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak da ülkesinin Donbas’ta saldırı hazırlığında olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.