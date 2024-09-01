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  4. Ukrayna'dan Rusya'ya yoğun saldırı! 158 İHA ile hedef aldılar

Ukrayna'dan Rusya'ya yoğun saldırı! 158 İHA ile hedef aldılar

01.09.2024 14:29
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova dahil Rusya topraklarına 158 İHA saldırısı gerçekleştirdildiğini duyurdu. Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Moskova'daki havalimanlarında uçuşların ertelendiği belirtildi.

Ukrayna'dan Rusya'ya yoğun saldırı! 158 İHA ile hedef aldılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemlerince 158 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 2'sinin başkent Moskova, 7'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'lardan birinin Moskova'daki petrol rafinerisinin teknik binasına düştüğünü ve binada yangın çıktığını aktardı.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalıştığına işaret eden Sobyanin, İHA saldırısında yaralı ve ölenlerin olmadığına dikkati çekti.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Sobyanin, "İnsanlara veya tesisin işleyişine yönelik herhangi bir tehdit yok." ifadesini kullandı.

Bu arada, Moskova'daki havalimanlarında gece saatlerindeki uçuşların ertelendiği açıklandı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA
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