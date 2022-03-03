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Ukrayna'dan sıcak görüntüler! TRT muhabiri çatışmanın ortasında kaldı: Saklanacak hiçbir yerimiz yok

03.03.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrası ülkede çatışmalar şiddetlendi. Ülkeden sıcak görüntüler gelmeye devam ederken TRT muhabiri ve ekibi, Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışmanın ortasında kaldı. Korku dolu anlar kameraya yansırken muhabir o anları 'Saklanacak hiçbir yerimiz yok' diyerek anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. Ülkede bazı noktalarda çatışmalar şiddetlenirken sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.

TRT MUHABİRİ VE EKİBİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anları anbean görüntülenirken TRT muhabiri ve ekibi çatışmanın ortasında kaldı.

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"SAKLANACAK HİÇBİR YERİMİZ YOK"

TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk o anları şöyle anlattı:

"Topçu birlikleri an itibariyle Kiev yakınlarında obüs atışı yapıyor. Şu an mahsur kaldık ve başka saklanacak hiçbir yerimiz yok. Hareket edebilecek hiçbir şey yok. Ukrayna topçu birlikleri art arda atış gerçekleştiriyor.

Rus tankları Kiev'e yaklaşıyor. Şu anda büyük bir patlama oldu. Çok fazla zaman harcamamamız lazım. İşte Rus tankları. Vurulmuş Rus tanklarını görüyorsunuz.

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"HER YER PATLIYOR"

Bu tank vurulunca diğerleri de ya püskürtüldü, ya da geri kaçmak zorunda kaldılar. Bir patlama daha. Her yer patlıyor. 3-4 km ileride patlatılmış bir köprü var. Rus zırhlı birlikleri köprüyü geçtikten sonra biraz ilerleyebilmişler. Buraya gelirken çok zorluk yaşadık. Her yerde kontrol noktaları var. Askerler var. Artık gönüllü siviller değil askerleri görüyoruz"


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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