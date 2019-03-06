HABER

Ukrayna'dan şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 01:36 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna bakanlıklarına ait web siteleri ile Merkez Seçim Kurulunun sitesine Ruslar tarafından 40 saniyede bir siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Ukrayna'dan şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, “Mart ayı sonunda yapılacak seçimleri karıştırmak için Rusya her alanda faaliyet gösteriyor. Siber korsanlarını kullanarak çeşitli bakanlık sitelerimize ve Merkez Seçim Kurulunun internet sayfasına her 40 saniyede bir siber saldırı düzenliyor” dedi.

Rusya'nın 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimlerine müdahalede bulunduğu ileri sürülmüştü.

Ukrayna’da 31 Mart’ta Devlet Başkanlığı Seçimlerinin ilk turu yapılacak. (İHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İstihbarat Komisyonu’ndan Trump Soruşturması’na Taze Kanİstihbarat Komisyonu’ndan Trump Soruşturması’na Taze Kan
ABD Dışişleri Sözcüsü: "S-400'lerin alınmasıyla ilgili olarak Türkiye'yi uyarmıştık"ABD Dışişleri Sözcüsü: "S-400'lerin alınmasıyla ilgili olarak Türkiye'yi uyarmıştık"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Pavel Klimkin Merkez Seçim Kurulu Rusya

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye S-400 tehdidi!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Rusya: Suriye'de Rukban kampında 300 yeni mezar tespit ettik

Rusya açıkladı: 300 mezar tespit ettik

İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Kök hücre tedavisi gören kişi AIDS virüsünden kurtuldu

Kök hücre tedavisi gören kişi AIDS virüsünden kurtuldu

ABD'yi hortum vurdu: 23 ölü

ABD'yi hortum vurdu: 23 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.