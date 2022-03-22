Ukrayna’dan şoke eden iddia! 2500 çocuk Ruslar tarafından…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ilgili korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikoleno, sadece 19 Mart'ta Rusya'nın doğu Donbas bölgesinden 2389 çocuğu yer değişikliğine zorladığını belirterek "Sivilleri kaçırmak, uluslararası insancıl hukuk tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Rus ordusu, çocuklarımızı ebeveyn bakımından mahrum ediyor ve Rusya'daki hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu iğrenç suçlar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Nikoleno, çocukların nereye gönderildiği hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

NAZİ BENZETMESİ

Kuşatma altındaki Mariupol kentinden 5 bin kadar sivil toplandığı bildirildi. Pek çoğu, Putin'in Ukrayna'yı “özgürleştirdiği” yönündeki iddiasını desteklemek için güneybatı Rusya'daki Taganrog'a götürüldü.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, Moskova'nın eylemlerini “ Nazilerin insanları zorla ele geçirdiği İkinci Dünya Savaşı'ndaki korkunç olaylara” benzetti.

Donetsk bölgesel yönetiminin başkanı Pavlo Kyrylenko ise, “İşgalciler Mariupol’deki sivilleri filtrasyon kamplarına gönderiyor, telefonlarını kontrol ediyor ve Ukrayna belgelerine el koyuyor” dedi.

