HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna'dan tahliye edildiler! İkinci kafile Elazığ'a ulaştı

Ukrayna'dan tahliye edildiler! İkinci kafile Elazığ'a ulaştı

11.05.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın ardından Herson kentinde mahsur kalan 180 Ahıska Türkü dün uçakla Elazığ'a getirilmişti. Bugün de 117 Ahıska Türkü uçakla Elazığ Havalimanı’na getirildi.

Ukrayna'dan tahliye edildiler! İkinci kafile Elazığ'a ulaştı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan ikinci kafile Elazığ'a ulaştı. Kente gelen ikinci kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 297'ye ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 117 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın'ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

a1

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, kargo işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.

"BU TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI, BU TAHLİYELER KOLAY MESELELER DEĞİL"

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan ikinci kafilenin de sıkıntısız bir şekilde Elazığ'a getirildiğini belirtti.

a2

İmkanlar nispetinde tahliyelerin devam edeceğini ifade eden Toraman şunları söyledi:

"Tekrar bütün soydaşlarımıza Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. Bir müddettir zorluklar ve korku içerisinde yaşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin sona ermesi için yürütmüş olduğu çabalar, gayretler umarız kısa sürede neticelenir. Bu savaşta zorda kalan soydaşlarımızın ülkemize tahliyesinde büyük gayret gösteren Dışişleri Bakanlığımıza, Sayın Bakanı'mıza, onların Türkiye’ye getirilmesinde yine büyük gayret sarf eden İçişleri Bakanı'mıza, Göç İdaresi Başkanlığına ve AFAD Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Bu Türkiye için büyük bir başarı, bu tahliyeler kolay meseleler değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizde burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık, Misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü tedbirimizi aldık."

a3

"VATAN TOPRAKLARINA AYAK BASTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Ahıska Türkü Feride Abdulova, savaşın özellikle çocukları ve kadınları çok etkilediğini, çok büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi.

Hayatta kalmak için her geçen gün umutları tükenirken Türkiye'nin yardımlarına yetiştiğini aktaran Abdulova, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürlerimizi iletiyorum, var olsun sağ olsun. Bizi o savaştan kurtararak buraya getirdi. İnşallah bundan sonra vatan sahibi oluruz, çok memnun olduk. Yolculuğumuz da çok güzel geçti. Bize çok iyi davrandılar, çok memnunuz. Vatan topraklarına ayak bastığımız için çok mutluyuz. Bizi burada umduğumuzdan da güzel karşıladılar." dedi.

a4

Margize Abdulova ise düne kadar nasıl hayatta kalacaklarını düşünürken bugün Türkiye devletinin sayesinde hayata umutla bakmaya başladıklarını aktararak "Yolculuğumuz iyi geçti. Türkiye'de olduğumuz için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Allah tüm yetkililerden razı olsun, bizleri kurtardılar, buraya getirdiler." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de suya zam!İzmir'de suya zam!
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildiBursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...

Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...

Mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

Mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı

ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı

İlginizi Çekebilir

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.