Ukrayna'dan tahliye edildiler! İkinci kafile Elazığ'a ulaştı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan ikinci kafile Elazığ'a ulaştı. Kente gelen ikinci kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 297'ye ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 117 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın'ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, kargo işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.

"BU TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI, BU TAHLİYELER KOLAY MESELELER DEĞİL"

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan ikinci kafilenin de sıkıntısız bir şekilde Elazığ'a getirildiğini belirtti.

İmkanlar nispetinde tahliyelerin devam edeceğini ifade eden Toraman şunları söyledi:

"Tekrar bütün soydaşlarımıza Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. Bir müddettir zorluklar ve korku içerisinde yaşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin sona ermesi için yürütmüş olduğu çabalar, gayretler umarız kısa sürede neticelenir. Bu savaşta zorda kalan soydaşlarımızın ülkemize tahliyesinde büyük gayret gösteren Dışişleri Bakanlığımıza, Sayın Bakanı'mıza, onların Türkiye’ye getirilmesinde yine büyük gayret sarf eden İçişleri Bakanı'mıza, Göç İdaresi Başkanlığına ve AFAD Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Bu Türkiye için büyük bir başarı, bu tahliyeler kolay meseleler değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizde burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık, Misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü tedbirimizi aldık."

"VATAN TOPRAKLARINA AYAK BASTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Ahıska Türkü Feride Abdulova, savaşın özellikle çocukları ve kadınları çok etkilediğini, çok büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi.

Hayatta kalmak için her geçen gün umutları tükenirken Türkiye'nin yardımlarına yetiştiğini aktaran Abdulova, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürlerimizi iletiyorum, var olsun sağ olsun. Bizi o savaştan kurtararak buraya getirdi. İnşallah bundan sonra vatan sahibi oluruz, çok memnun olduk. Yolculuğumuz da çok güzel geçti. Bize çok iyi davrandılar, çok memnunuz. Vatan topraklarına ayak bastığımız için çok mutluyuz. Bizi burada umduğumuzdan da güzel karşıladılar." dedi.

Margize Abdulova ise düne kadar nasıl hayatta kalacaklarını düşünürken bugün Türkiye devletinin sayesinde hayata umutla bakmaya başladıklarını aktararak "Yolculuğumuz iyi geçti. Türkiye'de olduğumuz için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Allah tüm yetkililerden razı olsun, bizleri kurtardılar, buraya getirdiler." diye konuştu. (AA)

