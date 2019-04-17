Ukrayna, denizcilerin serbest bırakılması için uluslararası mahkemeye gidiyor

Kerç Boğazı’ndan geçmek üzereyken Rusya tarafından engellenen ve tutuklanan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması için Ukrayna uluslararası mahkemeye başvurmaya karar verdi.

Ukrayna’ya ait bir savaş gemisi 2018 Kasım ayında Kerç Boğazı’nda ilerlemiş, Rusya ise Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndan geçiş için izin almadığını savunarak Ukraynalı denizcileri taşıyan gemilere operasyon yapmıştı. 24 Ukraynalı denizcinin tutuklanarak Kırım’daki cezaevine gönderilmesinden sonra ocak ayında görülen mahkemede 12 Ukraynalı denizcinin tutuksuz yargılanmasına kalan 12 denizcinin ise Nisan ayında görülecek mahkemeye kadar tutukluluklarının devam edilmesine karar vermişti.

"Birkaç hafta içerisinde denizcilerin serbest bırakılmasını sağlayacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yaptığı açıklamada, Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla uluslararası mahkemeye müracaat edeceklerini söyledi. Poroşenko, Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması için uluslararası mahkemeye doğrudan başvuracaklarını söyleyerek, “Uluslararası mahkemeye başvurmadan önce Ukrayna mahkemesinden hızlı bir şekilde karar verilmesini sağlayacağız. Ardından ise uluslararası mahkemeye başvurarak birkaç hafta içerisinde denizcilerin serbest bırakılmasını sağlayacağız. Ayrıca gemilerin bağlanması ile ilgili maddi tazminat talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise 23 Nisan’da Ukrayna’da olayla ilgili dava görüleceğini ve Rusya’nın bundan haberdar olduğunu açıkladı.

2018 Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi’ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu. Moskova, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya, yasa dışı bir şekilde sınırını geçmekle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı.

