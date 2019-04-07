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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: “14 Nisan’da stadyumda olacağım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 22:52 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkanlık seçimlerindeki rakibi Vladimir Zelenskiy ile futbol stadyumunda halka açık yapılacak tartışmanın 14 Nisan’da yapılacağını duyurdu.Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, en güçlü rakibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile buluşma tarihini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkanlık seçimlerindeki rakibi Vladimir Zelenskiy ile futbol stadyumunda halka açık yapılacak tartışmanın 14 Nisan’da yapılacağını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, en güçlü rakibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile buluşma tarihini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı televizyon programında, “Zelenskiy, stadyumda bir siyasi oturum düzenlemeye davet etti. Buradan kendisine sesleniyorum, 14 Nisan’da davet ettiği yerde olacağım. Saat 19.00-20.00 civarının uygun olacağını düşünüyorum. Gelmek isteyenleri ve televizyon kanallarını davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy, 31 Mart’taki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu tüm ülke ve dünyanın huzurunda, Kiev’deki en büyük futbol stadyumu NSK Olimpiskiy’de siyasi bir oturum düzenlemeye davet etmişti.

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