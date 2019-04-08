HABER

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: “Doping testi yaptıracağım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, doping testi yaptıracağını açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı televizyon programında, “Bu hafta içinde Uluslararası Antidoping Merkezi WADA’da doping testi yaptıracağım ve göreceksiniz bu testi de geçeceğim” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, doping testi yaptıracağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı televizyon programında, “Bu hafta içinde Uluslararası Antidoping Merkezi WADA’da doping testi yaptıracağım ve göreceksiniz bu testi de geçeceğim” ifadelerini kullandı. Petro Poroşenko, en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy’nin, “Ukrayna’ya alkolik ve madde bağımlısı bir başkan lazım değil. Seni test yaptırmaya davet ediyorum” sözleri üzerine test yaptırmış ve testin sonuçları doktoru tarafından paylaşılmıştı. İkilinin alkol ve uyuşturucu test sonuçları temiz çıkmıştı.
Ukrayna başkanlık seçimlerinin ilk tur galibi komedyen Vladimir Zelenskiy, Petro Poroşenko ile stadyumda halka açık yapılacak tartışmanın 19 Nisan’da olacağını duyurmuştu.

PARTNER Siz onu bir de doğumdan sonra görün Siz onu bir de doğumdan sonra görün
Isparta Belediye Meclisi’nin ilk birleşiminde güller açtıIsparta Belediye Meclisi’nin ilk birleşiminde güller açtı
AK Parti listesinden meclise seçilenler MHP’ye dönecekAK Parti listesinden meclise seçilenler MHP’ye dönecek

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.