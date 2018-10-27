HABER

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 3 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak - Görüşmelerde, savunma sanayi, serbest ticaret anlaşması, güvenlik ve terörle mücadele konularının yanı sıra Kırım Tatarlarının mevcut durumunun gündeme gelmesi bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 3 Kasım Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Poroşenko, ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin (YDSK) 7. toplantısına katılacak.

İlgili bakanların da katılacağı toplantılarda, siyasi, ekonomik, savunma sanayinin yanı sıra son dönemlerde artan kültürel ve eğitim alanındaki iş birliklerinin masaya yatırılması öngörülüyor.

Görüşmelerde, serbest ticaret anlaşması, güvenlik ve terörle mücadele konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Kırım Tatarları temsilcilerinin de yer alması beklenen toplantılarda, Kırım Tatar halkının mevcut durumunun da istişare edilmesi bekleniyor.

- Kimlikle seyahat turist sayısını artırdı

Türkiye-Ukrayna ilişkileri 2011'de kurulan YDSK mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseldi.

İlişkilerin daha ileri seviyeye taşınması doğrultusunda iki ülke arasında 1 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren Vize Muafiyeti Anlaşması'nın yanı sıra bugüne kadar siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm, güvenlik, askeri ve medya alanlarında iş birliği ile ilgili pek çok anlaşma ve protokol imzalandı.

Özellikle savunma sanayi alanında iş birliğini geliştirmek adına taraflar arasında ileri teknoloji ve yazılım transferi, zırhlı araçlar, uzay ve uçak yapımı alanlarındaki projelerin uygulanması konularındaki görüşmeler devam ediyor.

Türkiye ile Ukrayna arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler gibi uygulamalar turizm alanında önemli fırsatlar sunuyor.

Bu kapsamda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'dan Türkiye'ye 2017'de yaklaşık 1 milyon 250 bin turist geldiğini belirterek, gelecek yıl bu sayıyı yüzde 20-30 civarında artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Poroşenko ve Erdoğan en son Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bir araya gelmişti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana olmaya devam ediyor.

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Kavganın ardından beklenmedik tepki: Türkiye’de gece hayatı yokKavganın ardından beklenmedik tepki: Türkiye’de gece hayatı yok
Kan donduran şüphe: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi buharlaştırıldı mı?Kan donduran şüphe: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi buharlaştırıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya konsolosluk turizm Türkiye Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko YDSK Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin (YDSK) 7. toplan

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

TCG Fatih Fırkateyni 29 Ekim kutlamaları için Samsun'da

TCG Fatih Fırkateyni 29 Ekim kutlamaları için Samsun'da

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Kavganın ardından beklenmedik tepki: Türkiye’de gece hayatı yok

Kavganın ardından beklenmedik tepki: Türkiye’de gece hayatı yok

Kan donduran şüphe: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi buharlaştırıldı mı?

Kan donduran şüphe: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi buharlaştırıldı mı?

Kütahya'da tekel bayilerin telsiz uyanıklığı! Polisten baskın

Kütahya'da tekel bayilerin telsiz uyanıklığı! Polisten baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.