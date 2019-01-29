Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kiev’de Ukrayna televizyonu tarafından yayınlanan bir forumda "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" dedi.
Ukrayna’nın kabullenmemesine rağmen, Rusya’nın, 2014 yılında, Kırım’ı Rus topraklarına katması sebebiyle iki ülke arasında ilişkiler önemli derecede bozulmuştu. Batılı ülkeler Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başladı.
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