Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görevine başladı

Ülkenin doğusundaki savaşı kendilerinin başlatmadığını, ancak bu savaşı kendilerinin bitireceğini vurgulayan Zelenskiy, "Biz diyaloğa hazırız. Fakat bu diyalog için ilk adım bütün Ukraynalı esirlerin geri verilmesidir. Daha sonraki meselemiz, kaybedilmiş toprakların geri alınmasıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse bana göre bu formül doğru değil. Kırım ve Donbas Ukrayna topraklarıdır." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamento kürsüsünden yaptığı ilk konuşmada devlet başkanlığı zaferinin kendisinin değil, herkesin ortak zaferi ve şansı olduğunu belirtti.

Parlamento Genel Kurulunda kürsüde anayasa üzerine el basarak yemin eden Zelenskiy’e devlet başkanlığı mazbatası ve bazı devlet sembolleri verildi.

Ukrayna Parlamentosunda Zelenskiy’in devlet başkanlığı görevine başlaması için yemin töreni düzenlendi. Farklı ülkelerin devlet başkanları, parlamento başkanları ve bakanların geldiği törene Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yaşayanlara Rusça seslenen Zelenskiy, "Biz sadece topraklarımızı değil, en önemlisi, insanı kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Zor kararlar almaktan korkmadığını söyleyen Zelenskiy, barış için popülerliğini ve gerekirse görevini kaybetmeye hazır olduğunu dile getirdi. Zelenskiy, “Kahramanlarımızın ölmemesi için her şeyi yapmaya hazırım.” dedi.

Devlet kurumlarında odalara devlet başkanı olarak kendi portresinin asılmamasını isteyen Zelenskiy, devlet başkanının ikon olmadığını, herkesin kendi çocuklarının fotoğraflarını odalara koymalarının daha iyi olacağını ifade etti.

- Zelenskiy parlamentonun feshini ilan etti

Bakanlar kurulunu istifaya çağıran Zelenskiy, “8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu feshediyorum.” dedi.

Zelenskiy, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını, yasa dışı zenginleşmeye karşı ceza yasası çıkarılmasını ve seçim yasasında düzenleme yapılmasını istedi.

Ukrayna Anayasası’na göre devlet başkanının parlamentoyu feshetmesinden sonra 60 gün içinde ülkede milletvekili seçimlerine gidilmesi gerekiyor.

