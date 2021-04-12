Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cephede! Zikzak yaparak koştular

Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaşırken Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabilecek bir alana geliyor ve o anda Ukrayna Devlet Başkanı CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söylüyor. Saniyeler süren o anlarda ekip zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemeyi başarıyor.

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Zelenski'ye CNN International muhabiri Matthew Chance de eşlik etti ve tarihe geçecek anları yakalama şansına erişti.

Açıklamada, Donbas bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde her gün bir yeni gelişme yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sürerken, bugün sınırda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

CNN International muhabiri Matthew Chance, cephede bir devlet başkanın bile güvende olmadığını sözlerine ekliyor.

ZELENSKİ'NİN GÖRÜŞME TALEBİNE PUTİN CEVAP VERMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Sözcüsü Putin'den sınırda yaşananlar ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıkladı.

Aynı açıklamada Rusya'nın Donbas bölgesinde 40 bin askerinin bulunduğu bilgisine de yer verildi. Sözcü, Zelenskiy'nin bölgedeki krizin çözümü için Paris'te temaslarda bulunacağını da açıkladı.

Rusya geçtiğimiz hafta sınırdaki birliklerini teyakkuza geçirmişti. Bu kararın ardınsan Rusya Savunma Bakanı bölgedeki birlikleri denetleyerek sınırın 'sıfır' noktasından adeta gözdağı vermişti.

RUSYA KRİTERLERİNİ DUYURDU

Dün Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, 'Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti.

Ukrayna'nın bu çağrısına cevap veren Kremlin, barış görüşmeleri için kriterlerini duyurmuştu.

Buna göre, Rusya, yeni bir barış görüşmesi için öncelikle Minsk Barış Görüşmeleri'nde belirlenen bazı maddelerin yerine getirilmesini istedi.