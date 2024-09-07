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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir ateşkes planı hazırladım, ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum"

07.09.2024 18:44
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İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkes konusunda bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir ateşkes planı hazırladım, ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum"

Toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, topraklarını bırakmaları yönündeki ültimatomları kabul edemeyeceklerini ve buna göz yumamayacaklarını dile getirdi.

"PLAN HAZIRLADIM, ABD BAŞKANIYLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Ateşkese yönelik bir planı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bir plan hazırladım ve bunu ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum çünkü Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE VE İRAN DETAYI

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında kendilerine karşı, Kuzey Kore yapımı füzeler kullandığını, bunlara dair kalıntılardan video kayıtlarına kadar kanıtları olduğunu, aynı zamanda İran yapımı füze ve dronların da kullanıldığını savundu.

Zelenskiy, silahların kullanımıyla alakalı İtalya ile bir sorunlarının olmadığını da kaydetti.

SAVAŞIN SONU MU GELİYOR?

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız" diyen Zelenskiy, yeniden toparlanma konferansları, somut anlaşmalarla ekonomiyi güçlendirdiklerini ve bu şekilde savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Rusya Ukrayna abd
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