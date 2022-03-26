HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'adil şartlar' uyarısı! "Aksi takdirde..."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'adil şartlar' uyarısı! "Aksi takdirde..."

26.03.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakereler için "adil şartlar" uyarısı yaptı. Zelenskiy, "Şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'adil şartlar' uyarısı! "Aksi takdirde..."

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, "Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." dedi.

O1

RUSYA'YA MESAJ VERDİ

Video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

O2

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emmanuel Macron'dan Ukrayna açıklamasıEmmanuel Macron'dan Ukrayna açıklaması
Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklamasıUkrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması
Kadirov duyurdu: Ele geçirdikKadirov duyurdu: Ele geçirdik
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Arınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti

Arınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü

Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.