HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

07.04.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile Kiev'de görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Peach, "Ukrayna, NATO'nun en yakın ve önemli partnerlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, NATO'ya Rusya'nın artan saldırganlığı karşısındaki desteği nedeniyle teşekkür etti.

ZELENSKİY 20'DEN FAZLA ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HATIRLATTI

Donbas'ta Aralık 2020'den bu yana saldırılarda artış yaşandığını ve bu nedenle 20'den fazla askerin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin 27 Temmuz 2020'de varılan ateşkese sürekli olarak uyma çağrısı yaptığını vurguladı.

Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyorUkrayna NATO'ya üye olmak istiyor

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Peach, ittifakın Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusundaki krizin barışçıl çözümü için kararlılığını takdir ettiğini belirtti.

"NATO'NUN EN YAKIN VE ÖNEMLİ PARTNERLERİNDEN BİRİDİR"

Rusya'yı, Donbas'taki ayrılıkçılara verdiği desteği sonlandırmaya ve kuvvetlerini çekmeye çağıran Peach, "Ukrayna, NATO'nun en yakın ve önemli partnerlerinden biridir." ifadesini kullandı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Ahlak dışı ifadeleri şiddetle kınıyoruzTürkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Ahlak dışı ifadeleri şiddetle kınıyoruz
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
NATO Ukrayna

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.