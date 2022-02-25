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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy nerede? Flaş açıklama: Saklanıyor, artık müsait değil!

25.02.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusyan'nın Ukrayna'da başlattığı işgalin ikinci gününde Rus ordusu başkente girdi. Hükümet binaları yakınlarından silah sesleri gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin durumuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İtalya Başbakanı Draghi, Ukraynalı liderin Kiev'de saklandığını ancak telefona çıkamadığını belirtti. Draghi, "Kendisi, Ukrayna'nın vakti kalmadığını söyledi. Telefonla randevumuz vardı ama aramamız mümkün olmadı, artık müsait değil." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy nerede? Flaş açıklama: Saklanıyor, artık müsait değil!

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin son durumuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama geldi. Rus ordusunun bugün başkent Kiev'e girmeye başlamasının ardından "Bir numaralı hedef benim" diyen Ukrayna liderinden bir açıklamama gelmemesi dikkat çekti. Zelenskiy'nin nerede olduğu merak edilirken, İtalya Başbakanı Mario Draghi'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"AVRUPA TARİHİNİN EN KARANLIK GÜNLERİ"

İtalya Başbakanı Draghi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi verdi.

Ukrayna'ya dayanışmasını ve desteğini dile getiren Başbakan Draghi, sığınaklarda ve metrolarda saklanmak zorunda kalan savunmasız insansız görüntülere ilişkin "Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor." dedi.

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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY NEREDE?

Draghi, dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere olağanüstü düzenlenen AB Konseyine katıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Dünkü Konseye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. Zelensky, Kiev'de bir yerde ailesiyle saklanıyor. Kendisinin, Ukrayna'nın vakti kalmadığını söyledi. Bu sabah buraya gelmeden önce beni aradı ve 09.30'a bir telefon randevusu belirledik ama Başkan Zelenskiy artık uygun olmadığı için telefon görüşmesi yapmak mümkün olmadı. "

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"EN TEMEL AVRUPA DEĞERLERİNİN ÇOK CİDDİ BİR İHLALİDİR"

Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Brüksel'de dün hazırlık aşamasında olan bir dizi sıkı tedbirleri onayladıklarını belirten Draghi, "İtalya, kabul edilemez olarak değerlendirdiğimiz işgali şiddetle kınıyor. Bu saldırı, özgür ve demokratik bir devletin egemenliğinin, uluslararası anlaşmaların ve en temel Avrupa değerlerinin çok ciddi bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı, 240 İtalyan askerinin Letonya ve Romanya'da NATO görevlerine katıldığı bilgisini paylaşarak "Hava, deniz ve kara kuvvetlerinden yaklaşık 1400 askerle katkıda bulunmaya hazırız, gerekirse ilave 2000 askerimiz de kullanılabilir durumda." diye konuştu.

Draghi, Zelenskiy ve Ukrayna halkına destek ve dayanışmasını yinelerken İtalyan parlamenterlerden sık sık alkış aldı.

(AA)

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İtalya Rusya Ukrayna son dakika haberi
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