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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi Netflix'e geri döndü

16.03.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yıllar önce başrolünde oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi Netflix'te yeniden gösterime girdi. Zelenskiy devlet başkanı seçilmeden önce Servant of the People (Halkın Hizmetkarı) isimli dizide tesadüf eseri cumhurbaşkanı olan bir tarih öğretmeni rolünü canlandırıyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi Netflix'e geri döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy’nin siyasete girmeden önce çektiği "Halkın Hizmetkârı" (Servant of the People) isimli dizi Netflix'in kütüphanesine geri ekledi.

Üç sezondan oluşan ‘Servant of the People’ 2017 ve 2021 yılları arasında akış hizmetinde yer alıyordu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte 16 Mart’ta geri döndü. Netflix, dizinin ABD platformunda geri döndüğünü açıkladı.

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CUMHURBAŞKANI ROLÜNÜ CANLANDIRIYORDU

Servant of the People, ülkesindeki hükümet yolsuzluğunu kınayan viral bir videoda yer aldıktan sonra, beklenmedik bir şekilde Ukrayna cumhurbaşkanı olan bir lise öğretmeninin siyasi talihsizliklerini konu alıyor. Dizide öğretmen rolünde ise Volodomir Zelenskiy yer alıyor. Zelenskiy'nin canlandırdığı öğretmen Vasiliy Goloborodko, dizide viral olan bir konuşma sayesinde, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor. Dizi Zelenskiy’nin 2019‘da Ukrayna cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sona erdi.

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Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli ajans, dizinin yalnızca geçen hafta 15 ülkeye satıldığını açıklamıştı. Dizinin Netflix'in Türkiye içeriğine eklenip eklenmeyeceği ise henüz belli olmadı.

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NETFLIX RUSYA'DAN ÇEKİLMİŞTİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düşmanlıklarını kınamasının bir parçası olarak Netflix, ülkedeki hizmetlerini askıya aldı. Aynı zamanda gelecekteki tüm projeleri de duraklattı.


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