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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ankara'nın ardından İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması planlanıyor.

Zelenskiy'nin Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na da katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

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