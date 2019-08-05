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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7-8 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, 7-8 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarette önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşecek.

Ardından Zelenskiy, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelecek.

Zelenskiy, nisanda devlet başkanlığı seçiminin hemen ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapmıştı.

Ukrayna'da geçen ay düzenlenen erken genel seçimlerde Zelenskiy'in "Halkın Hizmetkarı" partisi yüzde 43,16 oy alarak sandıktan birinci çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

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