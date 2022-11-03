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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “tahıl anlaşması” teşekkürü

03.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahıl anlaşmasının korunmasındaki rolü ve Ukrayna’ya desteği için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “tahıl anlaşması” teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tahıl anlaşmasının korunmasına yönelik aktif katılımı, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteği için teşekkür ettim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukraynalı savaş esirleri ve siyasi mahkumlar için atılacak adımları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, “Türkiye’nin desteğine güveniyorum” dedi.

TÜRKİYE VE BM DEVREYE GİRMİŞTİ

Ukrayna’nın, Kırım açıklarındaki Rus donanmasına saldırı gerçekleştirdiği iddiası nedeniyle Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alması sonrasında Türkiye ve BM, Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesi için devreye girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye ve BM’nin çabalarıyla Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü ilan ederek, "Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde, tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya’ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna’dan yazılı garanti aldık. Rusya şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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