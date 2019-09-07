HABER

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den esir takası açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takasını iki ülke arasındaki barış sürecinin ilk adımı olarak gördüğünü söyledi.Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takası sonrası basına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, atılan bu adımın iki ülke arasındaki diyaloğun gelişmesi için önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takasını iki ülke arasındaki barış sürecinin ilk adımı olarak gördüğünü söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takası sonrası basına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, atılan bu adımın iki ülke arasındaki diyaloğun gelişmesi için önemli olduğunu söyledi. Putin ile uzun süredir çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Zelenskiy, “ Biz savaşı sonlandırmak ve devam eden diyaloğumuzun ilk adımı üzerine anlaştık” dedi. Esir takasının iki ülke arasındaki diyaloğun ilk adımı olduğuna vurgu yapan Zelenskiy, “Sanıyorum ki ilk adımı gerçekleştirdik. İkimiz, ben ve Putin verdiğimiz sözleri tuttuk, her şeyi sözlerimizi değiştirmeden yaptık” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Putin ile kalan tüm esirlerin takası ve Doğu Ukrayna krizi üzerine görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan HDP’ye Diyarbakır anneleri çağrısıAK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan HDP’ye Diyarbakır anneleri çağrısı
Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltındaKılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı: 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı! 'Gelin değiştirelim, vatandaşa soralım'

Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı! 'Gelin değiştirelim, vatandaşa soralım'

Meral Akşener: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır

'O annelerin çözüm adresi devletin kapısıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: HDP'yi sıkıştırmayacaklar

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.