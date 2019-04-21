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Ukrayna, devlet başkanını seçmek için sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy'nin yarıştığı ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı

KİEV (AA) – Ukrayna’da seçmenler, devlet başkanlığı seçiminin ikini turu için oy kullanmaya başladı.

Devlet başkanını belirlemek için ülkedeki 200 seçim bölgesinde 29 bin 982 sandık kuruldu.

Yerel saat ile 08.00’de başlayan devlet başkanlığı ikinci tur seçiminde 30 milyon 311 bin 505 kişinin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yaklaşık 5 milyon seçmenin yaşadığı, ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da halk sandık başına gidemeyecek.

Bir önceki turda en yüksek oyu alan iki aday olmaları nedeniyle mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy bu turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 20 uluslararası kuruluş ve 21 ülkeden 2 bin 700 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

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devlet başkanlığı seçimi ikinci tur Ukrayna

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