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Ukrayna devlet başkanını seçmek için sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Ukrayna’da halk, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.Ukrayna’da mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’nin yarıştığı ikinci tur seçimleri için oy kullanma işlemleri sabah saat 08.00’de başladı.

Ukrayna’da halk, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.
Ukrayna’da mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’nin yarıştığı ikinci tur seçimleri için oy kullanma işlemleri sabah saat 08.00’de başladı. Ukraynalılar, akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek.
Ukrayna Seçim Kurulu verilerine göre seçimlerin ikinci turunda 2 bin 485 yabancı gözetmen görev alıyor. Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan ve 39 adayın katıldığı devlet başkanlığı seçimlerinin 21 Nisan’daki ikinci tura kalmasının ardından Poroşenko ve Zelenskiy birbirlerini stadyumda tartışma programına çağırmıştı. İki aday, 19 Nisan Cuma günü NSK Olimpiskiy Stadyumu’nda halk önünde seçimle ilgili son kozlarını paylaşmışlardı.

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