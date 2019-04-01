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Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin ilk tur galibi Komedyen Zelinskiy oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminde komedyen Vladimir Zelenskiy, oyların yüzde 30’unu alarak ilk turu birincilikle tamamladı.Ukrayna halkı, devlet başkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti.

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin ilk tur galibi Komedyen Zelinskiy oldu

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminde komedyen Vladimir Zelenskiy, oyların yüzde 30’unu alarak ilk turu birincilikle tamamladı.
Ukrayna halkı, devlet başkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti. Yaklaşık 10 milyon 253 bin seçmenin sandığa gittiği seçimlerde sandıklar açılmaya devam ediyor. Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı son verilere göre sandıkların yüzde 57’si açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,28 oy alarak ikinci turu garantiledi. Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise oyların 16,49’unu alarak ikinci tura kaldı. Seçimin favorilerinden eski Başbakanlardan Yulia Timoşenko yüzde 13,08 aldı.
Seçimlerde adaylardan herhangi biri yüzde 50’nin üzerinde oy almadığı için, en çok oyu alan Zelenskiy ve Poroşenko 21 Nisan’da ikinci turda devlet başkanlığı için yarışacak.

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin ilk tur galibi Komedyen Zelinskiy oldu

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin ilk tur galibi Komedyen Zelinskiy oldu

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