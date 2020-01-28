HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna devletinin toplam borcu 84 milyar 360 milyon dolara ulaştı

Ukrayna devletinin toplam borcu 84 milyar 360 milyon dolara ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın devlet garantili ve doğrudan devlet borcu toplamının 84 milyar 360 milyon dolara ulaştığı açıklandı.Ukrayna’da Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna devletinin toplam borcu 2019’da 6 milyar 50 milyon dolar (yaklaşık yüzde 7.7) artarak 84 milyar 360 milyon dolara yükseldi.Devlet borcu Grivna bazında ise yüzde 7.8 (170 milyar 170 milyon Grivna) oranında düşerek 1 trilyon 998 milyar Grivna’ya geriledi.

Ukrayna’nın devlet garantili ve doğrudan devlet borcu toplamının 84 milyar 360 milyon dolara ulaştığı açıklandı.
Ukrayna’da Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna devletinin toplam borcu 2019’da 6 milyar 50 milyon dolar (yaklaşık yüzde 7.7) artarak 84 milyar 360 milyon dolara yükseldi.
Devlet borcu Grivna bazında ise yüzde 7.8 (170 milyar 170 milyon Grivna) oranında düşerek 1 trilyon 998 milyar Grivna’ya geriledi. Devlet borcunun ekonomik büyüklüğe (GSMH) oranı ise yıl sonu itibariyle yüzde 50’ye geriledi.
Öte yandan 2018 yılında Ukrayna devletinin toplam borcu yüzde 2.2 milyar dolar (yüzde 2.6) artarak 78 milyar 320 milyon dolara ulaşmıştı. Borç toplamının Grivna karşılığı ise 2 trilyon 169 milyar olurken, Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) oranı yüzde 62.7 olarak açıklanmıştı.
Ukrayna devletinin toplam borcunun GSMH’ye oranı 2017’de ise yüzde 71.8 seviyesindeydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Son dakika! Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da bir deprem daha!

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu!

Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

5 yaşındaki Mira'dan depremzedelere duygusal mektup

Bursa'da beş milyonluk Tevrat’ı satarken suçüstü yakalandı! Serbest kaldı

Değeri dudak uçuklattı! Bursa'da ele geçirildi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.