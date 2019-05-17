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Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, istifa ettiğini açıkladı.Haziran 2014’ten bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Pavlo Klimkin istifa etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, istifa ettiğini açıkladı.
Haziran 2014’ten bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Pavlo Klimkin istifa etti. Klimkin yaptığı açıklamada, “Söz verdiğim gibi istifa mektubumu hazırladım” dedi.
Klimkin, 20 Mayıs’ta yemin ederek görevine başlayacak ve yeni kabineyi oluşturacak olan Vladimir Zelenskiy’e mektubu sunacağını açıkladı. Siyaseti bırakmayacağını söyleyen Klimkin, “Ukraynalıların ne istediğini anlıyorum ayrıca dünyanın bizden ne beklediğini de biliyorum. Çok fazla farklı fikrim var ve bunları hayata geçirmeyi umuyorum” şeklinde konuştu.

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