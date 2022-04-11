Ukrayna: Doğuda büyük operasyon bekliyoruz

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzynyanyk, Rusya'nın doğusunda çok büyük bir operasyon başlatmasını beklediklerini belirterek, "En yakın zamanda bu bölgelerde aktif savaşın başlamasını bekliyoruz" dedi. Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bunun bir operasyona işaret ettiğini sanmadıklarını belirtti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, sahadaki durumla ilgili ''Ukrayna'nın doğusuna doğru bir hareket olduğuna ilişkin bazı göstergeler gördük'' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan adını vermeyen başka bir üst düzey bir yetkiliyse Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde birliklerini güçlendirmeye ve ikmal sevkiyatına başladığını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de ülkenin doğusunda beklenen yeni bir saldırı karşısında binlerce askerin mevzilendiğini belirtmişti. Rusya, bir sonraki barış görüşmelerine kadar askeri operasyonlarını durdurmayı reddetmişti.

Amerikalı yetkili, Donbas’taki ikmal çabalarına rağmen ABD’nin bunun bölgede yeni bir saldırının başlangıcı olacağına inanmadığını belirtti.

Yetkili, ‘‘Bunun Donbas'taki güçlerini takviye ve ikmal çabası olduğuna inanıyoruz, bu bölgedeki güçleri hala İzyum'un kuzeyindeler’’ dedi. Izyum kasabası Donetsk’in 180 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, bölgeye gönderilen Rus araçlarının komuta ve kontrol unsurlarıyla uçak ve piyade birimleri için destek personelinden oluştuğunu belirtti.

Geçen hafta Rusya başkent Kiev’den çekilmiş ve bazı askerlerini yeniden organize olmaları için Belarus’a geri göndermişti.

Yetkili bu Rus askerlerinin bazılarının Belarus’tan doğuya ilerledikleri yönünde deliller olduğunu söyledi.

Rusya hala tabur taktik gruplarının büyük kısmının Ukrayna’da olduğunu bunlara güneyde sayıları 55’i geçen grubun da dahil olduğunu belirtti.

‘‘MARİUPOL’DA 10 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ’’

Ukrayna askerleri, Rus işgali altındaki liman kenti Mariupol’da Rus birlikleri saldırılarını yeniden başlattığı sırada hala direniyor. Kentte mahsur kalan binlerce sivilin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Mariupol Belediye Başkanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus işgalinde 10 binden fazla sivilin öldüğünü ölü sayısının 20 bini geçebileceğini söyledi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Belediye Başkanı Vadym Boychenko, Rus güçlerinin cesetlerden kurtulmak için Mariupol'a mobil ölü yakma ekipmanı getirdiğini söyledi ve Rus güçlerini katliamı gizlemek amacıyla insani yardım konvoylarının şehre girmesine izin vermemekle suçladı.

Mariupol'da Ukrayna'nın iddia ettiği gibi binlerce kişinin öldüğüne ilişkin açıklamalar sorulduğunda Pentagon Sözcüsü Kirby, ‘‘Olabilir. Bilmiyoruz. Hala çatışma sürüyor. Fotoğraflara bakarsanız sivil can kaybının ya da yaralanmaların olmayacağını söylemek akıl almaz bir durum olur. Ciddi bir sayı olabilir’’ diye konuştu.

Ukrayna ordu komutanı Valeriy Zaluzhnyi, Facebook’tan yaptığı açıklamada Mariupol’u savunan birliklerle iletişimin istikrarlı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Daha önceyse kentteki bir Ukrayna tümeni, Facebook’tan yaptığı açıklamada mühimmatlarının tükendiğini, artık ölüm ya da teslim olma arasında kaldıklarını belirtmiş ve Pazartesi günü nihai mücadelenin verileceğini kaydetmişti.

Mariupol Belediye Başkanı’nın yardımcısı Petro Andryushchenko, deniz kuvvetlerinin sosyal medya hesabının çalındığını ve iletinin sahte olduğunu öne sürdü. Reuters haber ajansı sahadan gelen bu haberleri doğrulayamadı.

Rus askerlerini başkent Kiev’den püskürttükten sonra Ukrayna, ülkenin doğusunda yeni bir Rus saldırısına hazırlanıyor. Rusya da Ukrayna’nın doğusunun savaştaki yeni hedefi olacağını açıklamıştı.

MARİUPOL TESLİM OLURSA RUSYA’NIN ALDIĞI İLK BÜYÜK KENT OLACAK

Mariupol Rusya’ya teslim olursa burası Rusya’nın savaşın başlamasından bu yana ele geçirdiği ilk büyük şehir olacak. Reuters haber ajansına göre Rusya’nın Kırım’da konuşlandırdığı askerler doğudan ilerleyen askerlerle bağlantı kurarsa, Ukrayna’nın bölgedeki ana kuvvetlerinin etrafını sarabilecekleri sanılıyor.

Birleşmiş Milletler gıda, elektrik ve içme suyu kaynaklarından tamamen kopartılan Mariupol’da binlerce kişinin öldüğü tahmininde bulunuyor.

‘‘ABD VE İNGİLTERE SAHTE İDDİALAR HAZIRLIYOR’’

Öte yandan Moskova, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’da iddia edilen sivil ölümlerle ilgili sahte iddialar hazırlanması ve bunların uluslararası basına sunulması konusunda Kiev’e yardım ettiklerini öne sürdü.

Rus askerlerinin başkent Kiev’i çevreleyen kasaba ve köylerden çekilmesinden bu yana Ukrayna askerleri gazetecilere Rus askerleri tarafından öldürüldüğü sanılan sivil cesetleri, yok edilen evleri ve yakılan araçları gösteriyor.

Batı, ölen sivillerin görüntülerinin savaş suçu delili olduğu görüşünde. Reuters haber ajansı muhabirleri de Buça kasabasındaki sivil cesetleri gördü ancak bu kişileri hangi tarafın öldürdüğünü bağımsız şekilde doğrulayamadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetinin ABD tarafından sivil ölümler konusunda sahte delil yerleştirmek üzere yönlendirildiğini öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ‘‘İnsan hakları kurbanlarına dair provokasyon üretmek konusunda yıllara dayanan tecrübesi olan ABD, sahte delil yaratma ve yayma kampanyasına devam ediyor’’ denildi.

Ukrayna, Rusya’yı soykırımla suçlamış ve Batı ülkeleriyle NATO’dan daha fazla destek istemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’ya sahte delil oluşturma konusunda yardım ettiğine dair delil ise göstermedi.

‘‘RUSYA’DA ÜÇ BÖLGEDE GÜVENLİK ARTTIRILDI’’

Rusya, Ukrayna sınırındaki üç bölgede ise güvenlik önlemlerinin ‘‘olası provokasyonlar nedeniyle’’ arttırıldığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna’yı sınır bölgelerini hedef almakla suçluyor. Moskova, bu ay başında Belgorod kentinde bir yakıt deposundaki patlamadan da Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.

Rusya Belgorod, Voronezh ve Bryansk bölgelerinde güvenliği arttırdığını ve sivillere temkinli olmaları çağrısı yaptığını bildirdi. Pazar günü de yine Rusya’nın Ukrayna yakınındaki Kursk bölgesinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı açıklanmıştı.

