HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih

Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih

25.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken savaşın biteceği tarihe ilişkin Ukrayna'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.

Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken savaşın biteceği tarihle ilgili bir açıklama geldi. Ukrayna, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi. Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor.

20220322_2_52740707_74994394

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR! İŞTE SAVAŞIN BİTECEĞİ TARİH

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yürütüldüğü bilgisine ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, bir ay içinde, ciddi kayıplar veren ve morali bozuk askeri personele rağmen Rusya Federasyonu'nun askeri ve siyasi yönetiminin, Ukrayna'ya karşı savaşı devam ettirmekten vazgeçmediğine dikkat çekildi.

20220322_2_52740707_74994396

TARIM MAKİNELERİNE EL KOYULDU

Savaş kurallarını büyük ölçüde ihlal ve uluslararası hukukun gereklerini göz ardı eden Rusya'nın, Ukrayna'daki şehir ve köylerin altyapısını yok etmeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde Rusların, hasarlı araçlarını tahliye etmek için köylülerin tarım makinelerine el koyduğu aktarıldı.

Donetsk bölgesindeki Dokuçayevsk şehrinde Rusların, Mariupol'dan kaçmaya çalışan siviller için kimlik tespit kampı kurduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki yerleşim birimlerinde nüfusu kontrol etmekte büyük zorluklarla karşılaştıkları ifade edildi.

NAZİ ALMANYASI'NA KARŞI KAZANILAN ZAFER

Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ödül koydu: Bilgi verene 10 milyon dolarABD ödül koydu: Bilgi verene 10 milyon dolar
NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!
Röportajda söyledikleri sonrası tutuklandıRöportajda söyledikleri sonrası tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Dünya Kupası elimizden kaçtı! Olmadı...

Dünya Kupası elimizden kaçtı! Olmadı...

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Kan damarlarını tıkıyor, kalp krizini tetikliyor, ömrü kısaltıyor

Kan damarlarını tıkıyor, kalp krizini tetikliyor, ömrü kısaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.