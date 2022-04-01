Ukrayna duyurdu! Rus ordusu, Çernobil Nükleer Enerji Santralinden çekildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, Rus ordusu işgal ettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin yönetimini yeniden Ukrayna’ya devretti. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"RESMİ OLARAK AÇIKLIYORUZ"

Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Enerji Santralinin yönetimini yeniden geri vermesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, "Resmi olarak açıklıyoruz, Rus ordusunun santralde çıkışı başladı ve tamamen çıktılar. Dokümanlar santral çalışanları ve Rus askerleri tarafından imzalandı. Rus askeri çıkarken kıymetli eşyaları ve araçları çalıyor. Santralin durum değerlendirmesi Ukraynalı özel ekipler tarafından patlayıcı olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: İŞGALCİLER HER GÜN VAHŞET UYGULUYOR

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi.

Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

BİN 300'DEN FAZLA YERLEŞİM BİRİMİ ELEKTRİKSİZ

Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede bin 339 yerleşim biriminde elektriğin olmadığı belirtildi.

Bu yönde çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Kiev, Donetsk ve Sumi'nin yanı sıra Harkiv, Mıkolayiv, Jitomir, Zaporijya ve Herson bölgelerinde 71 binden fazla kişinin yeniden elektriğe kavuşabildiği aktarıldı.

Açıklamada, 338 bin tüketicinin ise doğal gazsız kaldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA-AA

