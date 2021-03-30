HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna e-Kimlik uygulamasını yasallaştıran ilk ülke oldu

Ukrayna e-Kimlik uygulamasını yasallaştıran ilk ülke oldu

30.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna geliştirdiği "Diia" adlı uygulama ile 23 Ağustos’tan itibaren "e-Kimlik" uygulamasına geçerek vatandaşların kimlik taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

Ukrayna e-Kimlik uygulamasını yasallaştıran ilk ülke oldu

Ukrayna, dünyada bir ilki gerçekleştirerek akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulama üzerinden sayısal kodlarla ifade edilecek “e-Kimlik” uygulamasını yasallaştırdı. Ülke genelinde 23 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak dijital kimlik uygulaması, vatandaşların “Diia” uygulamasını cep telefonlarına indirmesi ile kullanılabilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna, dünyada bu uygulamayı yasallaştıran ilk ülke oldu. Emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerini kullandı.

'GURUR DUYMAMIZ GEREKİYOR'

Dünyada bir ilki gerçekleştiren Ukrayna’nın Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedeorov yaptığı açıklamada, "Kağıt evraklardan hiçbir farkı olmayan ve yasallık kazanan uygulama, 23 Ağustos’tan itibaren kullanıma açık hale gelecek. Bu hizmetten yararlanmak için akıllı telefon taşımak yeterli. Dünyada eşsiz bir şey yaptık. Bununla gurur duymamız gerekiyor" dedi.

Diia uygulaması ile kimliklerini telefonlarında taşıyacak olan Ukraynalılar, ülke içinde resmi ve şahsi tüm işlemlerini bu e-Kimlik üzerinden yapabilecek. Bu sayede vatandaşların nüfuz cüzdanı ve benzeri kimlikleri taşımasına gerek kalmayacak.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
DSÖ'nün koronavirüs raporuna 14 ülkeden sert tepki: Çok geçDSÖ'nün koronavirüs raporuna 14 ülkeden sert tepki: Çok geç
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Almanya, AstraZeneca aşısının 60 yaş altı için kullanımını durdurdu

Almanya, AstraZeneca'yı sadece yaşlılarda kullanma kararı aldı

DSÖ'nün koronavirüsün kaynağıyla ilgili raporuna 14 ülkeden sert tepki

DSÖ'nün koronavirüs raporuna 14 ülkeden sert tepki: Çok geç

Starship SN11 uzay aracı iniş sırasında infilak etti

Starship iniş sırasında infilak etti! Kaza sonrası Musk'tan açıklama

DSÖ, Covid-19’un kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını talep etti

DSÖ'den koronavirüsün kökeniyle ilgili önemli açıklama

Avusturya, 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rusya ile görüşüyor

Avrupa'daki aşı krizi sonrası dikkat çeken Rusya detayı

Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı! Saldırganların bulunması için ödül koydu

Saldırganların bulunması için 10 bin Euro ödül koydu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.