Ukrayna Elektrik Şebekesi’ni Rusya’dan Ayırmaya Çalışıyor

Belarus ve diğer eski Sovyet ülkeleriyle bağlantılı elektrik şebekesinden ayrılmak isteyen Ukrayna’nın Enerji Bakanı, ülkenin Avrupa şebekesine bağlanmak için denemeleri başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa’dan çeşitli güvenlik taleplerinin karşılanmasını talep eden Rusya’nın Ukrayna sınırında geçtiğimiz haftalarda 100 binden fazla asker konuşlandırması işgal endişelerini tetikledi. Rusya 2014 yılında da Kırım yarımadasını ilhak etmişti.

Ukrayna, eski Sovyetler Birliği elektrik enerjisi ağından çıkarak Avrupa ağına bağlanmasının enerji güvenliği açısından önemli olduğu görüşünde.

Ukrayna enerji şebekesindeki dengesizliklerin giderilmesinde büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı. Moskova’nın yakın müttefiki Belarus’un Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Ukrayna ve Rusya arasında gerilimin artarak savaş noktasına gelmesi halinde Minsk’in enerji tedarikini durduracağını söylüyor.

Ukrayna, gelecek yıl Avrupa İletim Sistemi Operatörleri Ağı'na (ENTSO-E) bağlanmayı istiyor.

Enerji Bakanı German Galuşçenko, Ukrayna’nın 24-26 Şubat'ta yapılması planlanan denemede şebekenin komşu ağlardan kesilerek izole bir durumda çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Galuşçenko, ABD ve Avrupa Birliği’nin şebekenin Avrupa ağına bağlanmasına destek verdiğini söyledi.

Bu kış, Ukrayna’nın acil durum ya da tüketimdeki ani artışta başvurabileceği tek ilave elektrik kaynağı Belarus’tan geliyordu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim enerji konusunda bu ve daha birçok kaygıyı beraberinde getiriyor. Avrupa doğalgazının önemli tedarikçilerinden Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde aksaklıklar yaşanabileceği sanılıyor. Avrupa ülkeleri ve ABD bu konuda çözüm arayışı için temaslarını sürdürüyor. Rusya, Avrupa'nın doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ını sağlıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili 7 Şubat’ta Washington’da biraraya gelmişti.

Blinken, Rusya'nın vanayı kapatması veya Ukrayna üzerinden gaz akışına engel olan bir çatışma başlatması durumunda, enerji rezervlerinin en iyi nasıl paylaşılacağını müttefiklerle görüştüklerini belirtmişti.

Borrell de acil önceliğin, arz kesintisinden kaçınmak ve "dünya enerji piyasalarının akıcı, rekabetçi ve tam tedarikli olmasını sağlamak için enerji kaynaklarını ve gaz akışlarını çeşitlendirmek" olduğunu belirtmişti.

Öte yandan ABD, olası bir savaş durumunda Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin de sona ereceği uyarısında bulunuyor. Projeyle Rusya’dan doğrudan Almanya’ya aktarılan doğalgaz miktarının iki katına çıkarılması öngörülüyor. Ancak tartışmalı projenin Ukrayna’yı baypas ederek transit ülke gelirinden mahrum bırakacak olması eleştiriliyor.

